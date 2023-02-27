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Пятерых нетрезвых водителей выявили в Псковской области

В Пскове, Печорах, Псковском и Себежском районах инспекторы ДПС установили нетрезвых водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре вечером 3 марта на улице Герцена полицейские остановили для проверки автомашину Audi. Автомобилем управлял 34-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения.

В Себежском районе 3 марта по дороге Идрица – Чайки на автомашине ВАЗ-21074 ехал нетрезвый житель Красногородска 1989 года рождения.

Утром 4 марта на улице Юбилейной в деревне Неелово Псковского района полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21053. За рулем был 30-летний местный житель в нетрезвом виде. Здесь же в деревне Неелово ночью 5 марта на улице Ромашковой полицейские выявили еще одного водителя с признаками алкогольного опьянения: 23-летний пскович ехал на автомашине Daewoo Nexia.

А в Печорах вечером 5 марта на улице Мелиораторов сотрудники ДПС остановили для проверки ВАЗ-2104. Машиной управлял нетрезвый житель Печорского района 1979 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.