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Четырех нетрезвых водителей выявили в Псковской области

Четырех нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области 7 и 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ранним утром 8 марта в городе Опочке на улице Механизаторов полицейские остановили для проверки автомобиль Lada Granta. Выяснилось, машиной управлял нетрезвый местный житель 1990 года рождения.

В Дно вечером 7 марта по улице Калинина на автомашине ВАЗ-21101 ехал 40-летний горожанин под действием алкогольного опьянения. В Порховском районе 8 марта на дороге Порхов – Дно полицейские выявили двух нетрезвых порховичей 1986 и 1987 годов рождения, управлявших автомобилями УАЗ и ВАЗ.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.