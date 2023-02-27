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АвтоМир / Происшествия

Больную эпилепсией жительницу Дедовичского района лишили водительских прав

10.03.2023 10:38|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Дедовичского района с диагнозом «симптоматическая эпилепсия» лишили водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Дедовичского района в ходе проверки установила, что 55-летняя местная жительница имеет водительское удостоверение на право управления автомобилем при наличии диагноза «симптоматическая эпилепсия», что является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

В связи с этим прокуратура района направила в суд соответствующее административное исковое заявление. По его результатам женщину лишили права управления транспортными средствами.

Теги: #происшествие #прокуратура псковской области #лишение прав
Источник: Псковская Лента Новостей
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