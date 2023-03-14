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Виновник ДТП оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему в Порховском районе

Виновник ДТП оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ФССП России по Псковской области

Порхович нарушил правила дорожного движения, из-за этого произошло ДТП. Пострадавшая сторона обратилась в суд для возмещения материального ущерба. Мужчина должен был возместить ущерб в размере 217 тысяч рублей.

«Должник не спешил выплачивать денежные средства, в связи с чем судебные приставы применили к нему ряд мер принудительного исполнения. В отношении мужчины вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 15 тысяч рублей. Также сотрудники ведомства провели проверку имущественного положения неплательщика, установили наличие у него в собственности транспортного средства. После чего осуществили выход в адрес должника для ареста автомобиля и реализации его в последующем для погашения задолженности», - рассказали в пресс-службе.

Должник не захотел остаться без автомобиля и в тот же день погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор. Денежные средства передали взыскателю.