Водитель микроавтобуса пострадал в результате ДТП на трассе Р-23 «Псков»

На федеральной трассе «Псков» в Лужском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса.

ДТП произошло в 00:06 10 августа на 128-м километре Киевского шоссе, между деревнями Жельцы и Долговка. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и легковой автомобиль Hyundai Staria, сообщили в МЧС Ленинградской области и ГКУ «Леноблпожспас».

После удара микроавтобус опрокинулся на бок. Его водитель оказался заблокирован внутри автомобиля. Спасатели деблокировали мужчину, после чего его доставили в районную больницу, пишет «Коммерсантъ».

На время проведения аварийно-спасательных работ движение по участку трассы «Псков» перекрывали в обоих направлениях. На месте происшествия работали сотрудники 135-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас».