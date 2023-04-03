АвтоМир / Происшествия

В Петербурге автомобиль с детьми провалился в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге пенсионер и двое детей оказались в эпицентре прорыва трубы с кипятком 5 апреля. Их автомобиль попал в промоину на Рижском проспекте.

Спасатели прибыли одними из первых на место происшествия. Машина ушла в дыру в асфальте почти по крышу, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

В ней был пожилой мужчина и его внуки — мальчик и девочка. Их вытащили из салона. Пожилой человек и мальчик получили ожоги. Также во время спасательной операции пострадали двое сотрудников МЧС. Сейчас их осматривают в машине. Уже принято решение о госпитализации двоих пострадавших.

Как сообщили «Теплосети», дефект на Дровяной улице, 4, выявили в начале девятого часа утра. Специалисты предприятия обеспечили меры безопасности и приступили к отключению трубопровода.