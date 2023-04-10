АвтоМир / Происшествия

Нетрезвого водителя остановили полицейские в Острове

Водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, остановили полицейские в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 4 мая у дома по улице Новой в городе Острове сотрудники ведомства остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106. Выяснилось, что им управлял местный житель 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в пресс-службе.



