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«Слабоумие и отвага»: велосипедист едва не попал под колеса автомобиля в Пскове. ВИДЕО

Велосипедист едва не попал под колеса автомобиля в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Ирина Петрова / «ВКонтакте»

«Слабоумие и отвага», - прокомментировала автор видео.

Мужчина отметил, что в таких случаях «жалко только машину и нервы водителя».

Также подписчики группы обращают внимание, что по всему городу на пешеходных переходах встречаются велосипедисты, которые не спешиваются при переходе.

«Сколько же их по городу! Сегодня на площади Ленина двое в толпе ехали, не слезая на пешеходном переходе», - написала псковичка.