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Нетрезвого водителя ЗАЗ Chance остановили полицейские

Нетрезвого водителя ЗАЗ Chance остановили полицейские 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковском районе вечером 4 июля на дороге Псков – Изборск полицейские остановили для проверки автомобиль «ЗАЗ Шанс». Выяснилось, что этим автомобилем управлял пскович 1975 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.