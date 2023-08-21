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Себежские подростки пытались повторить опасный челлендж

Жительница поселка Идрица Себежского района разместила в социальных сетях видеоролик, на котором несколько несовершеннолетних девочек перебегают дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в опасной близости от машин. В то время, как другая группа детей стоит в стороне, наблюдая за ними, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции МО МВД России «Себежский» установили участников опубликованного видео. Ими оказались дети из посёлка Идрица. Дети пояснили, что посмотрели челлендж на сайте Like - как подростки благодарят водителей автомобилей, которые уступили проезжую часть пешеходам. Они решили повторить подобные действия, неосознавая до конца возможную опасность.

Инспектор ПДН провела профилактическую работу с детьми, а родителям несовершеннолетних вынесла официальные предостережения о недопустимости ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних (статья 5.35 часть 1 КоАП РФ), а именно о недопустимости подобных игр на дорогах. Инспектор ПДН провела с детьми профилактические беседы, дополнительно довела правила дорожного движения и еще раз напомнила о том, что дорога - это не место для игр, ведь подобные шалости могут стоить ребенку жизни.

«В связи с началом нового учебного года напоминаем водителям о необходимости снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами и особенно вблизи образовательных учреждений. Кроме того хочется сказать подросткам: ни один модный челлендж или тренд, распространяемый в социальных сетях, не стоит вашего здоровья или жизни», - отметили в ведомстве.

1 сентября полицейские с педагогами провели классный час среди учащихся 2-5 классов Идрицкой средней общеобразовательной школы. Детям разъяснили и повторили правила дорожного движения, провели мини-викторины на знание дорожных знаков. А также рассказали ученикам, что такое «Комендантский час», который предполагает ограничение нахождение детей на улице в ночное время с 1 сентября по 31 мая в период времени с 22:00 до 06:00 без сопровождения родителей (законных представителей).