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Нетрезвого водителя задержали в Пскове

Водителя, управлявшего транспортом в нетрезвом виде, задержали в Пскове. При этом, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее владелец автомобиля уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но и это не остановило водителя от поездки.

Ночью 15 сентября сотрудники полиции остановили на улице Гражданской автомашину ВАЗ-2109. За рулем отечественного автомобиля был молодой человек 2002 года рождения, имевший признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.