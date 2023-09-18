АвтоМир / Происшествия

Нетрезвого водителя выявили в Островском районе

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Островском районе, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 20 сентября на дороге Остров – Вышгородок в Островском районе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что автомобилем управлял житель Пыталовского района, 1983 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.