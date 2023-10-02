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Светофор рухнул на улице Леона Поземского в Пскове

Светофор рухнул на улице Леона Поземского в Пскове 4 октября. Снимки опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Васильева / «Жесть по-псковски»

«Я надеюсь, никого не пришиб сей светофор, не выдержавший сильного ветра. Вот так стоишь, никого не трогаешь, и тут "бац", тебе прилетает светофор. Хорошо, если цел останешься», - написала автор снимков.

Напомним, в Псковской области идут ливни, дует шквалистый ветер. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности.