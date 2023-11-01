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Безработный невельчанин украл велосипед у пенсионера

Безработный невельчанин украл велосипед у пенсионера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Невеле вечером 15 ноября пожилой мужчина приехал на своем велосипеде к магазину на улице Пушкина. Пенсионер сходил за товаром, а когда вернулся - велосипеда уже не обнаружил. Потерпевший сообщил о произошедшем в МО МВД России «Невельский».

Подозреваемым в краже оказался безработный, ранее судимый за кражу невельчанин, 1981 года рождения. Этот мужчина проходил мимо магазина и заметил оставленный здесь велосипед. Он воспользовался ситуацией и уехал на чужом велосипеде по своим делам.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенный велосипед изъят. Проводится расследование.