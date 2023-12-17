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Двое мужчин вновь сели за руль нетрезвыми и попались псковским инспекторам ДПС

Инспекторы ДПС выявили двух нетрезвых водителей в Пскове и Островском районе, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 15 декабря в Пскове у дома по улице Льва Толстого полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz. Как выяснилось, водитель 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за аналогичное противоправное деяние.

А в Островском районе днем 16 декабря инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину ВАЗ-2114, за рулем которой оказался 45-летний местный житель, который также был в нетрезвом состоянии.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.