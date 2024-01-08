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Нетрезвые водители попались полицейским в Псковской области в первые дни января

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за пьяное управление транспортом, выявили полицейские в Псковской области в первые дни января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пскове ночью 1 января у дома по улице Петровской полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что им управлял пскович 1971 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

А в Великих Луках утром 1 января по проспекту Гагарина на автомобиле Volkswagen передвигался нетрезвый житель 2002 года рождения. Там же в ночное время 2 января на улице Мелиораторов инспекторы ДПС остановили для проверки «ВАЗ-2121». Как оказалось, за рулем находился пьяный великолучанин 1977 года рождения.

В поселке Бежаницы вечером 2 января по улице Советской на автомашине Audi ехал житель Великих Лук 1990 года рождения, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.