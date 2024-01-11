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АвтоМир / Происшествия

Январский дрифт, или Утопленница

11.01.2024 16:37|ПсковКомментариев: 0

Утопление «Ауди» в устье реки Великой после неудачного дрифта по льду и последующее ее извлечение на поверхность стали одной из будоражащих тем на прошедших праздниках и сразу после них. Почему лед не выдержал машину, если стояли крепки морозы? Куда под водой делись номера, про которые комментаторы пишут «караси съели»? Почему целую неделю утопленница оставалась на дне? Как покупателям на вторичном рынке не нарваться на автомобиль, побывавший в подобной передряге? Ответы нашла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Гиблые места

В начале недели по соцсетям разошлось видео, снятое на реке Великой. Ролик смонтирован из двух отрезков. Сначала зрители видят картинку из салона автомобиля, судя по всему, водитель снимал открывающиеся виды на свой мобильный. Под звуки хита 80-х «Первый снег - так нежданно и будто во сне» он кружит по льду, обозревая зимние пейзажи. Внезапно что-то происходит, в кадре сумбур, и картинка переключается. Теперь зритель видит те же секунды, снятые стоящими на льду людьми. «Под ним лед трещит!» - замечает женский голос. И тут же машина «клюет носом», а затем начинает вертикальное движение - вниз, под воду. За кадром раздаются слова непечатные.

«Премия «Как делать не надо» достаётся дрифтёру из Псковской области. Водитель катался по льду замёрзшей реки и утопил свою машину. Всё это было ради эффектного видео для соцсетей, - сообщил своим подписчикам паблик Mash. - Инцидент произошёл на местной реке рядом с деревней Устье. Семья водителя осталась снимать снаружи, а горе-экстремал полноприводной «Ауди A4 Кватро» запечатлел фиаско изнутри».

Нежданным, как первый снег, финал видео мог стать только для тех, кто не знает здешние места. А они гиблые. Такую характеристику дает Роман Спицын, руководитель дайв-центра «Калипсо». Деревня Устье находится примерно в 15 км от Пскова. И называется так неслучайно. Здесь находится устье реки Великой, за деревней она распадается на протоки, впадающие в Псковское озеро. Лед тут никогда не славился крепостью, что известно рыбакам. К тому же, происшествие случилось 2 января. После достаточно теплого конца декабря в Пскове только-только ударили настоящие морозы, столбики термометров поползли вниз от ноля буквально второй день подряд. То есть к своеобразию места добавились погодные условия.

«Караси съели»

Водитель благополучно выбрался из машины. И позвонил дайверу. Роману Спицыну всегда звонят в таких случаях. За зиму набирается до двух десятков поднятых со дна автомобилей. В этом сезоне случая пока всего два. Первый раз работать пришлось 31 декабря недалеко от острова Белов, поднимали мотосани, на которых под лед ушли четыре рыбака, один из которых погиб.

Когда позвонил хозяин «Ауди», Романа Спицына в Пскове не было. Накануне он отправился в Пермь, где погружался в Ординскую пещеру. Поездку прерывать не стал. И не только потому, что долго к ней готовился. Но и ввиду бессмысленности. Для подъема машины-утопленницы нужно было дождаться оттепели.

«В морозы работать можно, - замечает дайвер, - но зачем? Это слишком опасно для оборудования. Вылезаешь из воды - сразу все перемерзает: шланги, регуляторы. Сухой костюм стоит двести тысяч, на морозе колом встал - сломался, все».

Стоимость оборудования, квалификация дайверов, опасность работы - из всего этого складывается немалая цена на услуги по подъему затонувшей техники. Точную цифру Роман не произносит, но называет вызов команды для подводных операций дорогим удовольствием: «Работа достаточно опасная, сложная. Она не может стоить дешево».

Затонувшую рядом с Устьем машину 9 января доставала команда из трех человек. В воде Роман провел примерно два с половиной часа. Пока он подводил под автомобиль стапель, коллеги на поверхности его страховали и вырезали прорубь побольше, чтобы в нее поместилась машина - та полынья, через которую произошло погружение на дно озеро, благополучно затянулась.

«Глубина там не очень большая, два метра, так что не было необходимости в надувных буях, которые мы используем в других случаях, чтобы поднять технику повыше, - рассказывает Роман Спицын. - Подвели стапель и поставили машину на лед».

Там ее уже ждал эвакуатор. Читатели ПЛН, посмотревшие накануне ролик, запечатлевший процесс подъема, обратили внимание, что из-под воды автомобиль показался без номерных знаков. «Караси съели», - шутили комментаторы. Как выяснила Псковская Лента Новостей, дайвер под водой скрутил номера - таково было условие хозяина, разрешившего съемку процесса. От общения с прессой он тоже отказывается - попытка снять вирусный ролик оказалась слишком успешной.

Последствия

Что будет теперь с машиной? Интернет-пользователи быстро предположили, что вскоре она появится на вторичном рынке «не бита, не крашена, не утоплена». Мы обратились к Дмитрию Константинову, руководителю одного из псковских автосервисов сети Fit Service, чтобы узнать, насколько жизнеспособным может быть автомобиль, пролежавший неделю в ледяной воде.

«Такие машины восстанавливают, - говорит специалист, - но с дальнейшей эксплуатацией возникнут проблемы. Скорее всего, окислились электроника, проводка, блок управления, другие важные элементы. Все это нужно менять. Как и двигатель, если он получил гидроудар и хапанул воды. Однако такой ремонт ремонт будет стоить дороже, чем сам автомобиль».

Дмитрий Константинов замечает, что при покупке автомобиля на вторичном рынке обыватель, не сильно разбирающийся в машинах, скорее всего, не поймет, побывала ли техника в подобной передряге. Поэтому советует пользоваться дружеской помощью или платными услугами.

«Первый вариант, обратиться за помощью к знакомым, кто разбирается в технике. Или многие приходят к нам, чтобы посмотреть автомобиль перед покупкой провести полную диагностику, после нее сразу видно, было ли что-то с машиной. Плюс в любом автомобиле обнаруживаются недостатки, а их наличие - повод поторговаться. Если продавец отказывается от диагностики, то это повод не заключать сделку, - рекомендует руководитель автосервиса. - И есть третий вариант, обратиться к подборщикам, которые проверяют историю машины по документам».

У дайверов основная работа по подъему машин со дна приходится на февраль-март. Погода поворачивает на весну, солнце греет жарче, и лед становится рыхлым. Но рыбаки до последнего пытаются по нему передвигаться. Возможно, громко прошумевший случай с «Ауди» и в самом деле станет для кого-то примером «Как делать не надо», и этой зимой цифры в подледной статистике чуть сократятся. Весна-то близко.

Юлия Магера

Теги: #происшествие #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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