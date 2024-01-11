АвтоМир / Происшествия

Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пыталовском районе

Пьяный мужчина отправится на семь месяцев в колонию за угон автомобиля в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности должных выводов не сделал и 16 сентября прошлого года в 22:10 управлял автомобилем марки ВАЗ 2107 на автодороге Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок с признаками алкогольного опьянения.

Он же в этот день совершил угнал машину своего знакомого, на которой его и остановили сотрудники ГИБДД.

Приговором Пыталовского районного суда его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя за совершенные преступления назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.