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Подозреваемого в угоне УАЗа задержали в Новосокольническом районе

Полиция в Новосокольническом районе по горячим следам установила уроженца Тверской области, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 26 апреля от дома на улице Озерной в деревне Руново Новосокольнического района угнали автомобиль УАЗ. При активном содействии местных жителей полиция в кратчайшие сроки задержала подозреваемого в угоне. Это – приезжий из Тверской области, молодой человек 2000 года рождения. Угнанный им УАЗ обнаружен.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, подозреваемому вменяется еще и покушение на угон другой машины. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.