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Великолучанин сел за руль нетрезвым и попался полицейским

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по имеющимся данным, в Великих Луках ночью 26 мая у дома по улице Дальней инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Renault.

Выяснилось, что управлял этой иномаркой великолучанин 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.