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Прокуратура добилась возбуждения дела по факту повреждения автомобиля в Великих Луках

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту повреждения автомобиля Škoda Fabia 2012 года выпуска в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

13 апреля в местную полицию поступило сообщение великолучанки по факту повреждения ее автомашины Škoda Fabia неизвестным человеком. В ходе осмотра места происшествия были выявлены повреждения водительской двери, вмятины и царапины, повреждения передней фары. Сумма ущерба превысила 5 000 рублей.

В итоге орган дознания отказал в возбуждении уголовного дела. Прокуратура изучила материалы и отменила решение полицейских. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ.