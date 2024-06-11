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Автомобиль конфисковали у великолучанина за нетрезвое вождение без прав

Великолучанина наказали за нетрезвое вождение и конфисковали автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июле 2023 года подсудимый был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения сроком на 1 год 7 месяцев. 16 апреля подсудимый сел за руль автомобиля марки Ford S-MAX.

По пути следования у дома № 29 по улице Комсомольца Зверева в городе Великие Луки подсудимого остановили сотрудники ДПС. От управления автомобилем он был отстранен. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

На основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ в доход государства конфискован автомобиль марки Ford S-MAX, принадлежащий подсудимому, использованный им при совершении указанного преступления.