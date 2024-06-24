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Нетрезвого водителя Volkswagen остановили ночью в Великих Луках

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Великих Луках и в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках ночью 10 июля у дома на проспекте Ленина полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 41-летний житель Великолукского района, находившийся «под градусом».

А в Опочке вечером того же дня по улице 15 Июля на автомашине Volkswagen ехал местный житель 1986 года рождения. И он был в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.