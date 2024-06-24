Кондуктор в Псковской области ушибла позвоночник из-за резкого торможения автобуса

63-летняя кондуктор получила травмы из-за резкого торможения автобуса в Псковской области. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.
В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае на госпредприятии Псковской области «Псковпассажиравтотранс».
Во время движения на проезжей части автобус подрезал автомобиль, из-за резкого торможения в салоне автобуса 63-летняя кондуктор получила травмы – ушиб позвоночника и ссадины. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее кондуктор получила перелом позвонков при падении в автобусе в Псковской области.