Двух 16-летних девушек сбил водитель Lada на улице Максима Горького в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две девушки, произошло 19 июня на улице Максима Горького в Пскове у дома №18, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По информации, полученной на месте происшествия, обе девушки уже достигли 16-летнего возраста. В результате наезда автомобиля «Лада Ларгус» пешеходы получили травмы. Сотрудники ГИБДД уточнили, что им оказали первую помощь, сейчас девушки находятся в больнице.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.