Появились подробности смертельного ДТП с мотоциклом в псковской Уграде

Подробности по дорожно-транспортному происшествию в деревне Уграда Псковского муниципального округа, которое произошло 19 июня, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«По предварительной информации, сегодня утром в Псковском муниципальном округе в деревне Уграда произошло касательное столкновение (слева) мотоцикла и автомобиля Mazda, двигающегося в попутном направлении, после чего мотоцикл вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения, под колёса автомобиля Volkswagen», - сообщили в УМВД.

В результате ДТП от полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.