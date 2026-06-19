В Пустошкинском округе перевернулась «Ауди-80», погибли водитель, пассажир и собака

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Пустошкинском округе 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление МВД России по Псковской области

По предварительной информации, сегодня около 04:30 у деревни Гогузино Пустошкинского округа водитель автомобиля «Ауди-80», мужчина 2001 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП погиб сам водитель, женщина-пассажир и их собака.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Кроме того, на месте трагедии находятся и сотрудники регионального управления Госавтоинспекции.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.