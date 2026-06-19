 
АвтоМир

Водитель без прав стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими в Пскове

0

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №149/10 на улице Советской Армии в Пскове 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, около 6:00 водитель автомобиля Nissan, мужчина 2007 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с опорой линии ЛЭП. 

В результате ДТП пострадал сам водитель и три пассажира: женщины 2003 и 2008 годов рождения и мужчина 2008 года рождения. Женщина и мужчина 2008 годов рождения госпитализированы в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля не имел права управления транспортным средством. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026