Водитель без прав стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №149/10 на улице Советской Армии в Пскове 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, около 6:00 водитель автомобиля Nissan, мужчина 2007 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с опорой линии ЛЭП.

В результате ДТП пострадал сам водитель и три пассажира: женщины 2003 и 2008 годов рождения и мужчина 2008 года рождения. Женщина и мужчина 2008 годов рождения госпитализированы в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля не имел права управления транспортным средством. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.