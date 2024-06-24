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Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках

Рейсовый автобус Mercedes загорелся на пересечении проспекта Ленина с улицей Лизы Чайкиной в Великих Луках 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото и видео: ВТРК

В МЧС сообщение о пожаре вблизи дома № 21 на проспекте Ленина поступило в 17.48. В задней части автобуса выгорел моторный отсек, закопчена задняя правая боковая часть. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Пострадавших нет.

Как уточняет официальный Telegram-канал Псковской области, автобус госпредприятия «Славяне» двигался для проведения ремонтных работ, пассажиров в нём в этот момент не было.