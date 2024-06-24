Приставы взыскали с виновника ДТП в Пушкинских Горах компенсацию морального вреда

Управляя транспортным средством, житель Пушкинских Гор причинил тяжкий вред здоровью человека, за что был признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ. Понести наказание его вынудили судебные приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото: УФССП России по Псковской области
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В отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов на исполнение поступил исполнительный документ. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения решения суда.
Поскольку задолженность не была погашена, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.
Кроме того, судебным приставом-исполнителем был применен комплекс мер принудительного исполнения, а именно: обращено взыскание на заработную плату и иные доходы должника, установлен запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также должник ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Однако гражданин продолжил уклоняться от возврата задолженности. Следующей мерой принудительного исполнения стал арест земельного участка.
Не желая расставаться с имуществом, должник погасил задолженность в размере 1 млн рублей, а также исполнительский сбор в размере 44 тысяч 500 рублей за несвоевременную уплату.