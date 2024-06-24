АвтоМир / Происшествия

Гоночный автомобиль вылетел с дороги в Опочецком округе

При проведении тренировочных сборов по авторалли 10 сентября в Опочецком муниципальном округе гоночную машину унесло в кювет. Фотографии опубликовали в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Иванов / «Жесть по-псковски»

Примерно в 14:30 гоночная машина не вошла в поворот и улетела в кювет. Водитель не пострадал.

«Спасибо проезжающим мимо людям за помощь, которые не остались в стороне и помогли вытащить машину из кустов», - поблагодарил автор фотографий.

Напомним, в Псковской области с 7 по 11 сентября введено прекращение движения транспорта по региональным дорогам в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли.

Сегодня, 11 сентября, с 10:00 до 18:00 движение прекращено на дороге Рахнихино - Разбегаево (от деревни Дорохово до деревни Конохово и от деревни Молчаново до деревни Разбегаево в Новоржевском округе).