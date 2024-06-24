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Судимый дновец в очередной раз сел за руль нетрезвым и попал за решетку

Очередная езда за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения для жителя города Дно закончилась лишением свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Дновский районный суд огласил приговор в отношении ранее судимого местного жителя за управление автомобилем в состоянии опьянения (часть 2 статьи 264.1 УК РФ).

Установлено, имея неснятые и непогашенные судимости за ранее совершенные преступления, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ, и частью 2 статьи 264.1 УК РФ, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина двигался на машине марки ВАЗ-21093 по улицам города Дно, где его и остановил инспектор ДПС.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, на стадии предварительного расследования утверждал, что за рулем автомобиля не находился.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 5 лет.