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Администрация города оценит ущерб имуществу у псковского театра для взыскания с виновника ДТП

Администрация Пскова оценит ущерб имуществу, нанесенный в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля с манипулятором, которое произошло недалеко от драмтеатра 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

«По факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ленина у дома №11/4 на место вызван экипаж ГИБДД для оформления ДТП и принятия мер реагирования. Администрацией города Пскова будет оценен ущерб имуществу для последующего взыскания с виновника ДТП», - сообщили в администрации.

Рассматривается вопрос об оперативном восстановлении опор и приборов уличного освещения.