Псковича наказали за подделку водительских прав

Псковича наказали за подделку воительского удостоверения (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.
Установлено, что в марте подсудимый приобрел поддельное водительское удостоверение и хранил при себе в целях его использования.
29 июля в Пскове подсудимого остановили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина предъявил сотруднику заведомо поддельный документ.
В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Указанные обстоятельства суд учел в качестве смягчающих наказание.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца и установил ему ограничения: не изменять место жительства и не выезжать за пределы Пскова без согласия специализированного государственного органа, а также обязал являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.