АвтоМир / Происшествия

С наехавшего на ребенка водителя в Стругах Красных взыскали компенсацию морального вреда

С водителя автомобиля, совершившего дорожно-транспортное происшествие в Стругокрасненском округе, взыскана компенсация за причинение морального вреда ребенку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Стругокрасненского округа в интересах несовершеннолетней девочки направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Установлено, что в марте на улице Жертв Революции поселка Струги Красные водитель автомобиля совершил наезд на пешехода – несовершеннолетнего ребенка 2010 года рождения.

«Причиненные телесные повреждения девочке не нанесли вреда здоровью. В результате ДТП пострадавшая испытала сильный стресс и душевные страдания», – рассказали в прокуратуре.

Требования прокурора района судом удовлетворены. С виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка в размере 30 тысяч рублей