Peugeot горел на улице Труда в Пскове из-за короткого замыкания

Автомобиль Peugeot Partner 2008 года выпуска горел на улице Труда в Пскове 13 ноября. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Напомним, пожар произошел в 18:23. В автомобиле выгорел моторный отсек.
В этот же день в 12:23 на улице Островских Молодогвардейцев в Острове произошло еще одно возгорание машины. В легковом автомобиле Renault Espace 1991 года выпуска огнем поврежден моторный отсек.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в легковом автомобиле.