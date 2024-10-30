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Peugeot горел на улице Труда в Пскове из-за короткого замыкания

Автомобиль Peugeot Partner 2008 года выпуска горел на улице Труда в Пскове 13 ноября. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Напомним, пожар произошел в 18:23. В автомобиле выгорел моторный отсек.

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В этот же день в 12:23 на улице Островских Молодогвардейцев в Острове произошло еще одно возгорание машины. В легковом автомобиле Renault Espace 1991 года выпуска огнем поврежден моторный отсек.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в легковом автомобиле.