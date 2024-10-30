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Автомобиль изъяли у псковича за нетрезвое вождение

Суд города Пскова вынес приговор 55-летнему жителю, признанному виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина приговорён к 200 часам обязательных работ и лишён права управлять всеми видами механических транспортных средств на срок 2 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 13 июня в состоянии алкогольного опьянения осужденный управлял автомобилем марки ВАЗ 21099. Его задержали сотрудники ГИБДД в Рельсовом переулке в Пскове, где он был отстранен от управления транспортным средством из-за явных признаков опьянения.

Согласно результатам освидетельствования, проведённого с помощью анализатора алкотектор «Юпитер», в выдыхаемом мужчинами воздухе был обнаружен уровень алкоголя 0,686 мг/л. При этом мужчина ранее уже подвергался административному наказанию за невыполнение законного требования пройти освидетельствование.

Суд, принимая во внимание ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих факторов, назначил наказание в виде обязательных работ и лишил осужденного права управлять транспортными средствами.

Кроме того, автомобиль, использованный для правонарушения, конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.