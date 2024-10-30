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Житель Локнянского округа получил 30 тысяч штрафа за поддельные водительские права

Прокуратура Локнянского района поддержала государственное обвинение по делу 27-летнего местного жителя, который был осужден за приобретение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Судом установлено, что в июле осужденный решил незаконно получить водительское удостоверение для управления транспортными средствами. Он связался с неустановленным лицом через программу мгновенного обмена сообщениями и, предоставив свои паспортные данные и фотографию, заказал поддельный документ за денежное вознаграждение. Получив удостоверение в отделении почтовой связи, он хранил и использовал его.

В сентябре, управляя автомобилем, осужденный предъявил инспектору ГИБДД поддельный документ, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Учитывая мнение государственного обвинителя и наличие смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.