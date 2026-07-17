Участок улицы Вокзальной в Пскове перекрыли для ремонтных работ

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекрыли сегодня, 17 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Схема: администрация города Пскова
Сегодня будет перекрыт отрезок от Октябрьского проспекта до поворота с Вокзальной в сторону Любятово в районе железнодорожного вокзала. При выезде с улицы Речной в сторону виадука проезд будет недоступен.
Напомним, 17 июля из маршрутов автобусов №1, №17 (в прямом следовании) и №14 (в прямом следовании) исключается остановка «улица Гагарина».