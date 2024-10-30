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Страдающего шизофренией псковича лишили водительского удостоверения

Пскович, имеющий психическое заболевание, лишен права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что житель города Пскова состоит на диспансерном учете врача-нарколога с диагнозом: параноидная шизофрения.

Владение правом управления транспортными средствами с подобными заболеваниями создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В целях устранения нарушений закона прокурор города направил в суд исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя. Требования прокурора удовлетворили. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой города на контроль.