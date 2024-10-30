АвтоМир / Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе

1441 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения пресекли в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции за период с 18 по 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявили 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали два водителя.

За данный период на территории области зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.