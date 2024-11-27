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АвтоМир / Происшествия

Пскович ездил пьяным по городу и отправился на принудительные работы

29.11.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Житель города Пскова осужден на 1 год 6 месяцев принудительных работ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова. 

В ходе судебного заседания установлено, что в июле подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Mitsubishi по улице Леона Поземского, где его остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки установлено, что он ранее привлекался судом к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и отбывал наказание за указанное преступление, однако должных выводов для себя не сделал. 

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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