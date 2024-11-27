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Жительницу Петербурга будут судить за смертельное ДТП в Псковском районе

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая стала виновницей смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

На автотрассе Псков – Гдов 4 июля произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем, проявила преступную небрежность и не соблюдала дистанцию. В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей – супруга водителя – скончалась на месте.

Санкция части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определённой деятельностью.