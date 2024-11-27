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Четыре года тюрьмы грозит жителю Пыталово за повторное пьяное вождение

Прокуратура Пыталовского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея судимость за аналогичное преступление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что ранее, 4 октября 2023 года, мужчина уже был признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Он получил наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме того, 10 января 2024 года этот же мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Тем не менее 23 ноября 2024 года мужчину вновь задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Санкция ч.2 ст.264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.