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Стружанин ездил без прав и лишился автомобиля Volkswagen

Житель Стругокрасненского муниципального округа лишился автомобиля Volkswagen Polo за езду без прав (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в мае мужчина, подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишенный права управления транспортными средствами на 1,5 лет, совершил поездку на своем автомобиле на территории поселка Струги Красные, которую пресекли сотрудники ГИБДД.

Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, по ходатайству стороны обвинения автомобиль марки Volkswagen Polo конфискован у подсудимого и обращен в пользу государства.

Приговор вступил в законную силу.