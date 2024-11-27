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«Четверка» сгорела в гараже в Пскове

В ночь с субботы на воскресенье в Пскове на улице Бизяева пожарные МЧС России ликвидировали возгорание легкового автомобиля ВАЗ 2104 в гараже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Пожарным удалось спасти два соседних гаража.

При ликвидации эвакуировали 1 баллон (50 литров) с техническим газом. Для тушения привлекали 11 специалистов и 3 единицы техники.