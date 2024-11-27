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АвтоМир / Происшествия

Мать сбитого в Пскове ребенка требует с водителя Suzuki компенсацию в 100 тысяч рублей

18.02.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В Псковский районный суд поступило исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото ДТП на Ижорского Батальона / Архив ПЛН

В обоснование заявленных требований указано, что 22 июня 2024 по адресу: город Псков, улица Ижорского Батальона, 13, произошло ДТП c участием автомобиля Suzuki, под управлением женщины, которая не предоставила преимущество в движении пешеходам 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на детей.

B результате наезда пешеходу был причинен вред здоровью в виде ушиба правого коленного сустава. Ребенок пережил болевой шок и страх смерти от наезда автомобиля. Из-за полученной травмы был вынужден проходить реабилитационные мероприятия.

Произошедшее на определенное время лишило ребенка возможности вести привычный для него активный образ жизни, играть в футбол, посещать спортивные бальные танцы, бассейн. B результате ДТП он по настоящее время иногда испытывает болевые ощущения, плохо спит, стал бояться переходить дорогу и ездить в автомобиле. Все эти обстоятельства являются для него серьезной психотравмирующей ситуацией, причиняющей нравственные и физические страдания.

В связи с чем матерью пострадавшего ребенка заявлены исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного ДТП, в размере 100 000 рублей.

Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 6 марта 2025 года в 15:00.

 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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