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Псковский автолюбитель оплатил 74 штрафа после применения принудительных мер

Автолюбитель из Пскова разом оплатил все штрафы после применения принудительных мер, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Водителю принадлежали два автомобиля — ВАЗ 21053 и грузовой автомобиль, каждый день автомобили попадали в объективы камер дорожной видеофиксации. В общей сложности ими было зафиксировано 74 нарушения ПДД, наиболее частыми из которых стали превышение допустимой скорости и управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

Ни один из назначенных административных штрафов в добровольном порядке оплачен не был, постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пскова №1. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила более 37 тыс.рублей.

О возбуждении исполнительных производств должник был уведомлен посредством единого портала «Госуслуг», однако оплачивать штрафы не собирался. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий с принадлежащими ему транспортными средствами. Спустя несколько дней после наложения ограничения должник оплатил задолженность и на депозитный счет отделения службы поступили денежные средства.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.