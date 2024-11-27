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Автоледи из Локни оплатила 250 штрафов после ареста телефона

27-летняя жительница Локни оплатила 250 штрафов за то, что неоднократно попадала в объективы камер фото- и видеофиксации за превышение скоростного режима на своем внедорожнике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Принадлежащий 27-летней жительнице Локни внедорожник неоднократно попадал в объективы камер дорожной фото- и видеофиксации, который в общей сложности зафиксировал 252 нарушения правил дорожного движения.

Должница была уведомлена посредством портала Госуслуг, однако мер к погашению задолженности не приняла. Так как штрафы добровольно автоледи не оплатила, постановления ГАИ поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов. Общая сумма долга составила 167 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вызвал девушку на прием, где должница явно дала понять, что не собирается оплачивать штрафы. В ответ на это сотрудник арестовал ее мобильный телефон и применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 158 тысяч рублей.

Девушка на следующий день начала оплачивать свои штрафы. На сегодняшний день оплачено уже 250 штрафов.