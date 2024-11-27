Псковичу грозит до пяти лет заключения за кражу iPhone именинницы из такси

Жителя Пскова будут судить за кражу мобильного телефона из салона автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.
В январе мужчина отдыхал в одном из кафе Пскова. К заведению подъехал его друг, который работает в такси, после чего они стали общаться. Находясь в автомобиле, мужчина увидел телефон iPhone 13 Pro и решил забрать его себе. Он положил его в карман и вышел из машины. Затем он сбросил все настройки и предложил знакомому купить телефон за 10 000 рублей.
Указанный телефон в автомобиле забыла девушка, которая отмечала свой день рождения и ехала на такси домой, где у нее и выпал телефон.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.